Préalerte jaune à Québec: pas de crainte de reconfinement

Malgré le niveau de préalerte jaune à Québec, le directeur de santé publique de la Capitale-Nationale, Jacques Girard, ne craint pas de devoir reconfiner la région.

«Le secteur économique et le secteur culturel, même si on est en alerte rouge, on va s'organiser pour que ça continue, c'est important pour la population», a confié M. Girard à Benoît Dutrizac, mercredi, sur QUB radio.

Québec enregistre une résurgence de cas de COVID-19 depuis la fin du mois d'août, à la suite, notamment, d'éclosions dans deux bars de la Basse-Ville.

Le Dr Girard a expliqué que les policiers n'hésiteraient pas à intervenir et à procéder «à une arrestation» si une personne refusait de collaborer.

«On est en préalerte: on ne peut plus tolérer des personnes qui refuseraient de collaborer. L'ordonnance de la Santé publique a force de loi. Si la personne refuse [de collaborer], on procède à une arrestation», a-t-il insisté.