Trois-Rivières: 7,6 M$ pour relancer l'économie

Trois-Rivières veut relancer son économie et dévoile un plan d'action pour aider les entreprises qui peinent à se relever de la pandémie. Une somme de 7,6 millions $ est injectée. Innovation développement économique (IDE) Trois-Rivières veut donner un électrochoc à l'économie et propose 18 mesures pour y arriver.

«Les besoins sont différents. Au début de la crise, on parlait plus du fonds de roulement. La plupart des entreprises recherchaient des fonds pour au moins passer au travers de la crise. On ne vit pas encore tout à fait la post-pandémie, mais en ce moment le plus difficile c'est de réussir à convaincre la clientèle de réinvestir dans l'économie», a expliqué mercredi Yves Lacroix, président du comité de relance économique.

Parmi les mesures offertes aux entreprises, on retrouve une plateforme pour aider au recrutement de personnel, un service d'aide-conseil, une campagne touristique de proximité et un guichet virtuel pour faciliter le virage numérique.

Depuis le début de la crise, IDE Trois-Rivières a déjà réalisé 500 interventions. Ce qui a permis de sauver des entreprises trifluviennes et pour d'autres de gagner du temps. D'ailleurs, l'équipe se prépare en cas de deuxième vague.

«Tant et aussi longtemps que la confiance n'a pas regagné ces clients-là, ça va demeurer difficile pour un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas dans des secteurs de pointe, parce que dans les secteurs de pointe il y a des entreprises qui vivent des croissances. Ce qui est tout à fait l'opposé», a poursuivi Yves Lacroix.