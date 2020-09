Un retraité mort sur la route après des années au volant

Le quinquagénaire qui a péri dans l’accident qui a fait trois victimes, lundi en Mauricie, venait de prendre sa retraite après avoir passé plusieurs années au volant d’un camion de déménagement.

Dave McMurray, 58 ans, revenait d’une longue fin de semaine au chalet en compagnie de son plus jeune fils, Gabriel McMurray, ainsi que de la copine et de l’ami de celui-ci quand le face-à-face a eu lieu.

Photo courtoisie Dave McMurray

Décédé

La Sûreté du Québec croit que le conducteur de la voiture qui venait en sens inverse sur la route 155, près de Trois-Rives, Geslin Prophète, 40 ans, a dévié de sa voie en raison de la fatigue.

Les deux conducteurs ainsi que l’adolescente de 17 ans, dont on ignore l’identité, sont décédés.

« La 155, c’est la vitesse, les gros camions, des voies beaucoup trop étroites pour le débit de véhicules qui se trouvent sur cette route-là », dénonce le neveu de la victime, Sylvain Mc Murray.

Quant aux deux jeunes hommes, ils ont dû être traités aux soins intensifs, mais on ne craint plus pour leur vie.

« Physiquement, [Gabriel] va mieux... Mentalement, je ne peux pas en dire autant », a confié sa sœur aînée, Marie-Pier McMurray, doublement ébranlée par le drame qui touche sa famille.

Amateur de sports

À Shawinigan, plusieurs connaissaient Dave McMurray en raison de son engagement dans différentes ligues sportives et de son amour du mini-golf.

« Le mini-putt ne sera plus pareil sans ta présence et ton aide », a écrit Jean-Pierre Wellman, l’un de ses grands amis et le propriétaire du Mini-Putt Shawinigan-Sud.

Il a tenu à rappeler que son acolyte avait fini deuxième lors d’un tournoi, coiffé par nul autre que la légende Carl Carmoni.

Pour sa famille, M. McMurray était un père « exemplaire ».

« Je n’ai pas d’autres mots », confie sa fille Marie-Pier.

M. Murray était récemment retraité et comptait bien en profiter pour passer le plus de temps possible avec sa famille et ses petits-enfants.

Risques connus

Son neveu, Sylvain Mc Murray, ne peut s’empêcher d’espérer que la route 155 sera améliorée pour être plus sécuritaire.

« On en parle depuis des années, mais il arrive encore des accidents, et il y en aura d’autres avant qu’on agisse », prédit-il.

Dans les dernières semaines, un carambolage impliquant un camion lourd a d’ailleurs causé la mort de deux autres personnes sur la 155, près de Saint-Roch-de-Mékinac, à 40 km de Trois-Rives.

« Sur la 155, ça roule à des vitesses comme sur l’autoroute, sauf que ça rencontre. Ça a des conséquences malheureuses comme celles que l’on voit », reconnaît la sergente Éloïse Cossette, de la Sûreté du Québec.