DÉSORMIERS, Fernand CAYER, Monique



1942-2020À Laval, le 30 juillet 2020 et le 18 août 2020 sont décédés Fernand Désormiers et son épouse Monique Cayer. Ils laissent dans le deuil leur fils Stéphane (Josée), leurs filles Nathalie (Jacques) et Annie (Marc). Ils laissent également leurs 6 petits-enfants Pascale, Laurence, Valérie, Dominique, Louis-Frédérick ainsi que 2 arrière-petits-enfants Gabrielle et Léonard.La famille aimerait remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Cité de la Santé (Quality Suite).Étant donné que les deux époux sont décédés a seulement 20 jours d'écart, une seule cérémonie sera célébrée.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire le samedi 12 septembre à 14h. Une cérémonie aura lieu à 16h.Au lieu des fleurs, un don à la Société du cancer serait apprécié.