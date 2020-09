Alex Killorn suspendu pour un match

L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Alex Killorn a écopé d’une suspension d’un match pour sa mise en échec dangereuse à l’endroit de Brock Nelson, des Islanders de New York, mercredi soir, durant le deuxième match de la finale de l’Association de l’Est.

Killorn a dû s’expliquer pour son geste jeudi devant le département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey.

AFP

Il avait reçu une pénalité majeure et une inconduite de partie après avoir frappé son rival par-derrière le long de la bande. L’incident est survenu tôt en première période et a contraint le Lightning à évoluer avec 10 attaquants; Tampa Bay a ensuite perdu les services de Brayden Point plus tard dans la rencontre.

Pour sa part, Nelson a quitté momentanément la partie avant de revenir au jeu au milieu du deuxième engagement.

AFP

Tampa Bay a triomphé 2 à 1 et mène la série 2-0. Celle-ci se poursuivra vendredi à Edmonton.