La touche de Radulov

Alexander Radulov avait une bonne raison de montrer son sourire édenté. Dès la 31e seconde de la prolongation, Radulov a battu Robin Lehner d’un tir parfait des poignets pour offrir une victoire de 3 à 2 aux Stars contre les Golden Knights, jeudi, à Edmonton.

Avec ce gain, les Stars ont repris le contrôle de la finale de l’Ouest avec une avance de 2 à 1.

À la toute fin de la troisième période, Lehner a grimacé en bloquant un tir de Jamie Benn. Le Suédois avait probablement reçu une rondelle sur un genou. De retour en action pour la prolongation, il n’a pas eu beaucoup de temps pour chasser complètement la douleur. Dès le premier tir des Stars, la lumière rouge s’allumait.

Mais c’était une frappe parfaite de Radulov qui a touché l’intérieur du poteau.

« Je suis rentré en territoire adverse, j’ai simplement fermé mes yeux et j’ai décoché un bon tir, a résumé Radulov. Mais pour vrai, je n’ai pas fermé mes yeux. Je m’amusais avec vous. Nous avons regardé plusieurs vidéos de Lehner et j’ai choisi de décocher un tir à cet endroit. »

Les Stars remercieront leur gardien Anthon Khudobin pour ce triomphe. Khudobin a bloqué 38 tirs, dont 16 en troisième période. Le gardien originaire du Kazakstan était le meilleur joueur des siens.

Au chapitre des tirs, les Knights ont dominé les Stars 40 à 23. Mais ils n’ont pas réussi à sortir de ce match avec la victoire.

« Khuby (Khudobin) a connu toute une rencontre, a dit le défenseur Jamie Oleksiak. Il a fait la différence. Radulov a marqué le gros but, mais nous avons aussi bien joué dans l’ensemble. C’est une grosse victoire. »

« Sans Khudobin, nous n’aurions jamais gagné, a renchéri Jamie Benn. Il était formidable. Mais notre groupe a du caractère, nous trouvons des façons de gagner. »

Les gros noms des Stars ont aussi choisi un bon moment pour sortir de leur silence. Jamie Benn a joué un fort match avec un but et une passe, Radulov a inscrit le but décisif et Tyler Seguin a démontré un peu plus de cœur avec une passe notamment.

La feinte du géant

À 6 pi 7 po et 255 lb, Jamie Oleksiak n’aura pas des tonnes d’échappées dans sa carrière. Le défenseur des Stars risque de se souvenir longtemps de ce jeu.

En fin de deuxième période, Oleksiak a déjoué Robin Lehner d’une feinte rapide après un harponnage manqué de la part du gardien. Il s’était évadé seul devant Lehner grâce à une passe précise de Miro Heiskanen.

C’est donc Oleksiak sur une échappée qui a freiné la période d’invincibilité de Lehner en séries à 171 min 27 s.

Benn se réveille

Les Golden Knights ont trouvé une façon de rebondir en troisième période. Ils ont utilisé la bonne stratégie pour y arriver en multipliant les tirs en direction d’Anton Khudobin.

Shea Theodore a créé l’égalité 1 à 1 en marquant d’un tir des poignets en supériorité numérique. Radek Faksa a redirigé la rondelle dans son propre but.

Invisible depuis le début de cette finale de l’Ouest, Jamie Benn a enfin coché présent. Le capitaine des Stars a profité d’un rare cadeau de Lehner pour inscrire le deuxième but des siens. À ses deux premiers matchs, Benn n’avait pas décoché de tir au filet.

Les Stars n’ont toutefois pas festoyé trop longtemps.

À mi-chemin en troisième, Alex Tuch a ramené les deux équipes à la case départ. Mais l’équipe du Texas a finalement eu le dernier mot rapidement en prolongation.

♦ Blessé après un contact accidentel avec le défenseur Andrej Sekera en deuxième période, le centre Tomas Nosek n’a pas terminé le match pour les Knights.