VIENS, Hélène



Hélène Viens, fille de Florentine Brodeur et de Georges Viens, est née le jeudi 28 juillet 1938 à Sainte-Madeleine et est décédée le dimanche 30 août 2020 à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe.L'intelligence et l'énergie de cette femme généreuse et aimante l'ont portée durant une existence heureuse et fructueuse, jusqu'à ce que surgisse les écueils de la maladie d'Alzheimer, il y a quelques années.Nous sommes nombreux à la regretter : son époux depuis 59 ans, André Marchessault, ses enfants Lucie (Luc Martinet), Daniel (Line Robillard), Luc (Nathalie Blanchard), ses petits-enfants Justin (Rachel Tanguay), Philippe (Myrianne Poitras-Lambert), Antoine, Anabelle et Évelyne, ses soeurs Marie-Claire, Jacqueline et Lucille, son frère Gilles, ainsi que beaucoup de belles-soeurs, beaux-frères, nièces, neveux et amis.Nous remercions du fond du coeur toutes les accompagnatrices de la Coop aux p'tits soins de Saint-Hyacinthe qui ont pris soin de Madame Viens au cours des dernières années, notamment Hélène Mathieu, dont l'aide et le dévouement furent inestimables. Nous sommes aussi extrêmement reconnaissants à l'équipe de l'unité des Pins de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, dont la délicatesse et l'humanité exemplaires ont adouci la fin de la vie de Madame Viens.Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, les obsèques seront célébrées en famille.Nous invitons tous ceux qui le désirent à faire un don à la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes, dont voici les coordonnées :Mont-Saint-Hilaire : 450 281-1035alzheimer.ca/fr/maskoutains/impliquez-vous