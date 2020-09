Bientôt deux nouveaux centres de dépistage dans la Capitale-Nationale

La région de Québec comptera prochainement deux nouveaux centres de prélèvement pour la détection de la COVID-19.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme que deux nouvelles cliniques vont ouvrir dans les prochains jours dans les secteurs de Beauport et de Beaupré.

Dans le premier cas, il s’agira d’un service de prélèvement à l’auto. Dans le second, il s’agira d’un service ambulatoire, c’est-à-dire qu’on s’y présentera à pied.

«Les locaux sont déjà identifiés, les baux sont signés. On commence à faire les travaux nécessaires pour l’aménagement, l’objectif étant de les ouvrir le plus rapidement possible» a mentionné Annie Ouellet, porte-parole du CIUSSS, jeudi matin.

Avec rendez-vous

Ces deux nouveaux centres ne seront toutefois accessibles que sur rendez-vous.

Ils porteront à sept le nombre de lieux où il est possible de se faire tester pour la COVID-19 en dehors des hôpitaux dans la région de Québec, de Portneuf à Charlevoix.

Mercredi, la Capitale-Nationale a encore battu son record de tests en une journée, avec 2432 tests effectués en vingt-quatre heures, et ce, seulement dans les trois centres sans rendez-vous (à Fleur de Lys, ExpoCité et dans le garage de l’ancien concessionnaire Hyundai de Sainte-Foy) et les cliniques mobiles.

La demande pour le dépistage est accrue à Québec depuis que la région est passée au stade de «préalerte» en raison de nouvelles éclosions dans des bars et des résidences pour personnes âgées de Québec.

Vers des horaires étendus

Pour faciliter le dépistage des travailleurs, le CIUSSS de la Capitale-Nationale envisage d’étendre jusqu’à minuit les heures d’ouverture de certains de ses sites.

L’organisation a profité de l’occasion pour rappeler qu’il est toujours à la recherche active de nouveaux candidats pour pourvoir des postes dans ses centres de dépistage, dont la contribution est essentielle pour prévenir la transmission du virus.

«On n’a pas nécessairement besoin d’être infirmier pour le faire», a rappelé Mme Ouellet, alors que plusieurs autres profils dans le milieu de la santé sont recherchés.

Pour postuler sur le web : recrutementdepistage.ca ou jecontribuecovid19.gouv.qc.ca .

Pour aller se faire tester avec rendez-vous : 418 644-4545.