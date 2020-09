[EN DIRECT 10 SEPTEMBRE] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez, ici, toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

PLANÉTAIRE

Cas: 27 886 825

Morts: 904 103

AU PAYS

Cas: 134 294

Morts: 9155

AU QUÉBEC

Cas: 64 056

Morts: 5771

Toutes les nouvelles du 10 septembre 2020

6h43 | Donald Trump reçu par des centaines de partisans sur le tarmac d’un aéroport. Joe Biden parlant devant une dizaine d’invités, tenus à distance sur un parking: les deux candidats à la Maison Blanche mènent des campagnes aux antipodes en pleine pandémie de COVID-19.

AFP

6h41 | Un foyer de coronavirus dans un centre d’entraînement de sumo à Tokyo a provoqué l’infection de 19 personnes, a annoncé jeudi l’instance qui régit ce sport traditionnel japonais, précisant qu’un tournoi devant commencer dimanche aurait tout de même lieu.

AFP

6h33 | Coronavirus: deux millions de cas du Maroc au Pakistan.

AFP

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé jeudi que plus de deux millions de personnes avaient été infectées au COVID-19 dans 21 pays situés entre le Maroc et le Pakistan.

Sur le site internet de son bureau régional de la Méditerranée orientale, l’OMS fait état de 2 055 446 cas de la maladie détectés dans ces pays.

Les plus touchés sont l’Iran avec 393 425 cas, l’Arabie Saoudite avec 323 012 cas, le Pakistan avec 299 855, l’Irak avec 273 821 cas, selon les chiffres de l’OMS.

Avec ces deux millions de cas, le bureau régional de l’OMS enregistre ainsi un doublement du nombre de cas depuis le 1er juillet, dans les 21 pays qu’il couvre.

Le directeur régional de l’OMS en Méditerranée orientale, Ahmed Al-Mandhari, souligne que « plusieurs pays qui avaient contrôlé la transmission (du virus) avec succès il y a quelques mois, dont le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et le Liban, subissent maintenant une accélération des cas ».

La résurgence des cas de COVID-19 semble « inévitable », selon M. Mandhari, au moment où les « rassemblements sociaux et les mouvements de population augmentent » et alors que « les voyages internationaux reprennent, et le port du masque est peu répandu ».

5h00 | Les promoteurs de boxe professionnelle ont reçu une excellente nouvelle tard mercredi soir. Ils ont obtenu l’approbation finale de la Santé publique pour la présentation d’un ou des galas de boxe au Québec dans les prochaines semaines selon ce que le Journal de Montréal a appris.

00h31 | Des premières bribes d’informations venant de Chine aux alertes de l’OMS, suivies des confinements et des coups d’arrêt économiques mondiaux, dix étapes-clés de la propagation de la COVID-19, qualifiée de pandémie depuis six mois.