«L’Académie électrique»: course à obstacles en véhicules écologiques

Le chroniqueur à la circulation de «Salut Bonjour», Patrick Benoit, ne lâche jamais vraiment le volant. Il reprend ce samedi celui de «L’Académie électrique du Guide de l’auto», émission écologique qui démystifie les véhicules électriques et hybrides rechargeables de façon ludique, et met les artistes au défi.

Autrefois connu sous le titre «Pilote Académie» ou «Pilote Académie en virage vert», le concept de «L’Académie électrique...» avait connu une première vie en deux saisons sur les ondes de RDS, avec Annie-Soleil Proteau aux commandes. Il a ensuite traversé à TVA et TVA Sports au printemps 2018, et entame sa troisième année sous sa forme actuelle ce samedi 12 septembre.

Patrick Benoit, lui, anime sa deuxième édition de «L’Académie électrique...». Lui-même féru d’automobiles, réalisant un rêve avec ce mandat, l’homme se réjouit de pouvoir outiller les consommateurs intéressés, mais parfois aussi intimidés, par ce type de bolides.

«Des véhicules électriques, on en voit de plus en plus sur la route, mais ce n’est pas donné à tout le monde de les essayer, à moins d’en acheter un ou d’aller faire des essais routiers au Salon de l’Auto, fait valoir Patrick Benoit. Les personnalités qui viennent à l’émission ne sont pas toutes nécessairement converties, et ça intrigue beaucoup. C’est une nouvelle technologie, et ça génère beaucoup de curiosité.»

«Quand j’étais petit, on parlait davantage des voitures volantes; avec la voiture électrique, on vit une transition, un passage peut-être historique. C’est la première fois que les modes de transport changent à ce point-là», ajoute le communicateur, qui partage son engouement avec ses deux fistons de six et huit ans.

Affrontements en duels

Certains invités des moutures antérieures de «L’Académie électrique...», comme Patrice Robitaille, ont même fait le saut vers la voiture électrique après avoir joué le jeu au petit écran.

Cette année, des duos de visages connus comme José Gaudet et Sam Breton, Fabien Cloutier et Paul Houde, Marie-Soleil Dion et Karine Gonthier-Hyndman, Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Roy-Desmarais et les acteurs de «La dérape», Maxime Gibeault et Samuel Gauthier, pour ne nommer que ceux-là, testeront leurs habiletés sur un circuit de course à obstacles (slaloms, murets à éviter, virages antinaturels, zones d’eau où ils expérimenteront l’aquaplanage, etc.) et en apprendront davantage sur les moyens de transport écologiques.

Chaque semaine, Patrick Benoit offre une petite leçon en classe à ses partenaires du jour, avant de leur tendre la roue et de les laisser s’affronter en duel à la fin de l’épisode.

Divers segments viennent aussi ponctuer les tranches de 30 minutes. Le journaliste Marc-André Gauthier, du «Guide de l’auto», et la pilote professionnelle Valérie Limoges font des essais de véhicules (Chevrolet Bolt, Jaguar I-PACE, Porsche Cayenne, etc). Et le vulgarisateur scientifique Martin Carli et la comédienne Christine Beaulieu, porte-parole de Roulons électrique, sont là pour distiller informations, conseils et analyses de même que pour répondre à des questions que plusieurs se posent, sur les économies générées par la voiture électrique, la batterie, le freinage, etc.

Le tout, en toute «écoresponsabilité». Car l’équipe de «L’Académie électrique» a tout mis en œuvre pour conserver une conscience environnementale pendant les enregistrements. Pas de bouteilles de plastique sur le plateau, que de l’électricité rechargeable et usage constant de matières compostables et/ou recyclables, tels étaient les mots d’ordre.

«On ne générait aucun déchet, souligne Patrick Benoit. On mangeait avec des ustensiles en bois, chaque participant recevait sa bouteille réutilisable, il n’y avait aucun véhicule à essence, les techniciens se déplaçaient en trottinettes électriques...»