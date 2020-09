Le déversement d’eaux usées se poursuivra pendant au moins une semaine à Trois-Rivières

Le déversement d’eaux usées dans la rivière Saint-Maurice devra se poursuivre au moins pendant une semaine encore à la suite d’un deuxième bris de la conduite de refoulement.

• À lire aussi: La crise des eaux usées se poursuit à Trois-Rivières

• À lire aussi: Trois-Rivières: des millions de litres d’eaux usées continuent d’être déversés dans le Saint-Maurice

La Ville de Trois-Rivières a fait le point jeudi sur l’état des travaux, en parlant d’une «situation incomparable, qui évolue constamment». Le déversement des eaux usées perdure depuis maintenant 11 jours.

Selon la Ville de Trois-Rivières, les travaux de réparation sont beaucoup plus complexes que ceux qui ont été réalisés la semaine dernière, notamment en raison de la nature du sol, de la proximité de la nappe phréatique et de la ligne de transport d’électricité, de l’importance du bris sur la conduite ainsi que le temps de fabrication des pièces de remplacement.

Au total, cinq pièces doivent être réparées sur la conduite de 9 km. L’installation des pièces devrait se faire en principe mardi prochain. Des travaux de soudure et de bétonnage seront par la suite réalisés.

«L’opération névralgique consiste à la mise en [service] de la conduite. C’est crucial et ça demande beaucoup de délicatesse. On ne peut pas le faire à vitesse grand V. On n’a pas de deuxième chance. On doit le faire correctement», a expliqué le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, à TVA Nouvelles.

Si les travaux prennent fin la semaine prochaine, c’est plus de 1,3 milliard de litres d’eaux usées qui auront été déversés dans la rivière Saint-Maurice.

Des estacades flottantes réclamées?

La Fondation Rivières critique la gestion de la crise. L’organisme ne comprend pas pourquoi des estacades flottantes n’ont pas été installées pour retenir les matières et réduire les impacts sur l’environnement pendant le déversement.

«Tout le monde avait le temps d’installer des estacades. Dans le cas d’un déversement, ça doit être fait. On se demande pourquoi le ministère de l’Environnement ne l’a pas demandé à la Ville», a mentionné le président de la Fondation Rivières, Alain Saladzius.

La Ville de Trois-Rivières rétorque que la situation a été analysée avec le ministère de l’Environnement.

«Les eaux qui arrivent du poste de pompage principal ont passé par d’autres postes de pompage. Des matières ont été broyées par les pompes. Le drone a permis de démontrer au ministère qu’il n’y avait pas présence de flottants. On fait aussi des inspections visuelles chaque jour», a dit Jean Mercier, chef de service – hygiène du milieu.

23 millions $

La Ville de Trois-Rivières a investi 16 millions $ en 2020 dans son réseau sanitaire. Un plan d’intervention de 7 millions $ pour la réfection de conduites sanitaires a aussi été réalisé.

- Avec l’Agence QMI