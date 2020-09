Mon fils me fait peur

Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de moi. Je vous avais écrit il y a sept ans pour vous parler d’un de mes trois fils, l’aîné, alors âgé de 50 ans, avec qui j’avais une relation difficile. Ce garçon est le portrait craché de son père, un homme au caractère sombre et asocial. Je vous avais alors soumis mon problème de conscience que je vais tenter de vous résumer ci-après.

Son ex-compagne m’avait demandé d’intervenir auprès de lui pour qu’il accepte de rencontrer sa fille biologique qui était alors âgée de 11 et qui souhaitait connaître son père. Mon fils avait refusé catégoriquement. J’avais bien tenté de le faire changer d’avis, mais vu son caractère, ma démarche fut un échec. Étant donné le lien de sang que j’avais avec cette petite, je souhaitais rester en contact avec elle pour la connaître un peu. Et je vous avais demandé si je pouvais me permettre de faire cela sans en parler à mon fils.

Vous m’aviez répondu que même si je n’avais aucun pouvoir sur mon fils pour le faire changer d’idée, j’étais totalement libre de mes actes. Que la fameuse solidarité familiale avait ses limites, et n’obligeait en rien la mère que j’étais à se soumettre aux diktats de quiconque, fut-il son propre fils. Vous ajoutiez même que malgré votre propension à préférer la transparence dans les relations entre humains, il existait des circonstances qui obligeaient au silence. Et selon vous, la relation avec quelqu’un de la trempe de mon fils en faisait partie.

Je suis donc entrée en relation avec ma petite-fille via sa mère, et nous entretenons depuis lors une relation suivie elle et moi. Mes jumeaux, frères cadets de mon aînée, à qui j’ai dévoilé l’affaire l’an dernier, ayant également souhaité connaître cette enfant, ont provoqué quelques réunions familiales depuis, et les choses se sont très bien passées.

Mais voilà que mon fils aîné a eu vent de la chose et qu’il est entré dans une colère noire. Il m’a lancé un paquet de bêtises au téléphone, m’accusant d’être une traitre à sa cause. Connaissant les colères de son père, je n’aurais pas voulu l’avoir en face de moi à ce moment-là. Comment faire pour inverser la vapeur et me faire pardonner par mon garçon à qui je n’ai jamais voulu faire de mal dans le fond, même s’il ne me croit pas ?

Mamie de 87 ans

Vous n’avez pas à vous excuser de quoi que ce soit puisque vous n’avez rien fait de mal. Quelques conseils cependant, vous devriez prévenir vos deux autres fils de la réaction de leur frère à votre endroit, et demander leur appui si besoin était. Et de grâce, selon un principe de prudence des plus élémentaires, n’ouvrez jamais votre porte à ce garçon sans vous assurer de la présence d’au minimum une personne solide pour vous soutenir.