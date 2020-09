«Passe-Partout» : succès monstre pour les produits dérivés

Pyjamas, livres, casse-têtes, jeux de mémoire, calendriers de motivation : les produits dérivés de «Passe-Partout» font fureur chez les poussinots et poussinettes, au point de causer des ruptures de stock dans certains magasins quelques jours à peine après leur sortie. À quand le masque aux couleurs de l’émission?

L’arrivée sur les tablettes des adorables petits pyjamas, répliques miniatures des habits de Passe-Partout, Passe-Montagne et Passe-Carreau ou arborant la frimousse de Cannelle et Pruneau, était annoncée pour le 18 août dernier, en trois tailles différentes.

Déjà, le 25, des parents se plaignaient sur les réseaux sociaux que les commerces de leurs environs avaient déjà écoulé toute leur marchandise ou que la grandeur seyant à leur enfant était introuvable. D’autres réclamaient des modèles un peu plus grands pour les bambins d’âge scolaire. Évidemment, les photos de fillettes et garçonnets arborant leurs précieux pyjamas ont déferlé sur Facebook et Instagram dans les derniers jours.

Quant aux plus récents casse-têtes montrant Cannelle et Pruneau et les trois fantaisistes dans leurs vêtements d’hiver, ainsi que les amis de la garderie des marionnettes, ils sont difficiles à trouver à plusieurs adresses.

COURTOISIE TÉLÉ-QUÉBEC

COURTOISIE TÉLÉ-QUÉBEC

Bricolage et cache-cache

Papas et mamans inquiets, soyez rassurés : tôt ou tard, vos bouts de choux seront satisfaits. Télé-Québec, qui est responsable de la commercialisation des produits de «Passe-Partout», jure que le fabricant Pierre Belvédère suffira à la demande, même si la pandémie a porté un dur coup au commerce de détail. Des magasins annoncent aussi l’ajout prochain de la nouvelle grandeur 7/8 ans à leur collection de pyjamas.

«On en a d’autres en commande qui vont arriver très, très bientôt. Actuellement, tout ce qu’on avait en entrepôt a été distribué en magasin, mais d’autres quantités s’en viennent», indique Nicole Tardif, directrice générale des communications et de l’image de marque de Télé-Québec, en précisant que les boutiques de jouets et les chaînes Renaud-Bray et Jean Coutu sont les principaux détaillants du contenu «Passe-Partout».

Il n’a fallu que quelques mois après le retour en ondes de la populaire franchise en février 2019 pour que Passe-Partout et ses comparses envahissent les magasins. Depuis un an, outre les pyjamas, on peut trouver une gamme de jeux éducatifs vus dans l’émission («Boîte à devinettes», «Je vais au marché», «Histoire en trois images», «carreaux logiques», jeu de mémoire), une peluche Biscuit (identique à celle de Cannelle), un calendrier de motivation (particulièrement populaire, pour inciter votre progéniture à se faire son lit ou brosser ses dents), six livres d’histoires de Grand-Mère (Danielle Proulx) et un disque.

Viennent de s’ajouter trois nouveaux casse-têtes (pour une dizaine au total), une boîte à bricolage et un jeu de cache-cache. Hélas, pour l’instant, des couvre-visages protecteurs du coronavirus ne figurent pas dans les plans.

COURTOISIE TÉLÉ-QUÉBEC

COURTOISIE TÉLÉ-QUÉBEC

Sans exagérer

Or, même si le succès est au rendez-vous, pas question de verser dans la surenchère, martèle Télé-Québec. Même si la demande est grande, on n’a pas l’intention de recréer le raz-de-marée aux couleurs de «Passe-Partout» qui avait inondé le marché dans les années 1980, alors que même les stations-service écoulaient des pièces de vaisselle à l'effigie des célèbres personnages.

Les articles inspirés de la mouture 2020 de l'émission doivent obligatoirement contenir une valeur éducative. Par exemple, avec les pyjamas viennent les paroles de la berceuse «Bon dodo, mon ami», pour aider les chérubins à s’endormir en toute quiétude. Une psychologue pour enfants guide la conception des produits.

«C’est toujours dangereux, surtout en jeunesse, avise Nicole Tardif. Ça serait facile de tomber dans l’excès, mais ce n’est pas ce qu’on veut avec "Passe-Partout". Les parents nous le reprocheraient. "Passe-Partout" est trop important au Québec.»

«Tout a été créé ici, et c’est totalement en lien avec l’émission. Souvent, les gens nous disent qu’ils n’ont même pas besoin de lire les règlements, parce qu’ils ont vu le jeu dans l’émission. Tout est fait en fonction du respect de l’émission et de la valorisation du lien socioaffectif et de l’attachement.»

De nouveaux épisodes de «Passe-Partout» seront présentés à Télé-Québec à l’hiver 2021. D’ici là, on peut revoir les épisodes des deux premières saisons. Les représentations du spectacle «Coucou Passe-Partout» de 2020 ont été reportées à 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.