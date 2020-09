Roblox enseigne aux jeunes comment détecter la désinformation et les fausses nouvelles

Voici un geste qui mérite notre attention, celui d’éduquer les jeunes sur les moyens d’identifier les fausses nouvelles et les tentatives de désinformation sur Internet et surtout sur les médias sociaux.

Faisons un petit retour dans le récent passé quand nous, jeunes adultes ou plus vieux, avons commencé à utiliser les outils informatiques, nous avions une solide culture générale. Les réseaux sociaux n’existaient pas encore et les médias traditionnels étaient notre principale source d’information.

Mais depuis que nous donnons un téléphone intelligent aux enfants dès qu’ils sont en âge de pitonner, cette « culture générale » que nous avions est encore bien loin dans leur cheminement scolaire. Inutile de rappeler qu’ils deviennent très vite accrochés aux jeux en ligne et aux médias sociaux comme Facebook.

Roblox

Apprendre et jouer ne sont pas incompatible

Comptant plus de 150 millions de jeunes, la plateforme de jeux « gratuits » pour jouer (free-to-play ou F2P) Roblox conçue en 2004 par David Baszucki est dédiée aux enfants et aux adolescents.

La particularité de Roblox est qu’elle est une plateforme de type bac à sable (sandbox) dont l’objectif est de construire un jeu pour qu’il soit visité par les autres joueurs. Ces derniers sont libres de construire ce qu’ils souhaitent et de partager leurs créations avec le reste de la communauté, peut-on lire sur Wikipédia.

Comme rien n’est réellement gratuit, Roblox tire ses revenus des Robux, la monnaie virtuelle du site, et des abonnements. Avec des Robux, il est possible d’acheter des éléments pour les ajouter aux jeux. En passant, Roblox est jouable sur tous les systèmes : macOS, Windows, Xbox One, Amazon, Oculus Rift et HTC Vive, Android et iOS.

L’initiative de Roblox pour les jeunes

La ressource éducative gratuite que Roblox offre en ligne aux jeunes vise à enseigner aux enfants, entre autres, à quoi ressemble un bon comportement en ligne, comment préserver la confidentialité des informations personnelles et comment reconnaître les intimidations.

Réalisée en six sessions, d’environ 20 heures au total, l'entreprise espère apprendre aux enfants à repérer les fausses nouvelles grâce à son jeu Digital Safety Scavenger Hunt (DSSH).

Si le site Web est en partie traduit en français, tout ne l’est pas, comme ce jeu d’éducation.

Sur cette bande-annonce, on peut découvrir le jeu d’éducation DSSH.