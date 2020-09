Trudeau convie son conseil des ministres à une retraite en vue de la rentrée parlementaire

Justin Trudeau a annoncé jeudi qu’il réunira son conseil des ministres pour une retraite à Ottawa lundi et mardi prochain, à l’approche du discours du Trône qui doit être présenté le 23 septembre et qui fera l'objet d'un vote de confiance.

«Je suis impatient de rencontrer mes collègues pour que nous continuions de travailler sur notre plan visant à assurer la santé et la sécurité de tous et à bâtir un pays plus résilient, soit un pays plus juste, plus vert et plus inclusif pour tout le monde», a déclaré le premier ministre par voie de communiqué.

Rappelons que les libéraux ont prorogé le Parlement avec l’accord de la gouverneure générale Julie Payette, ce qui a eu pour effet de mettre un frein aux travaux des comités parlementaires qui enquêtaient sur l’affaire WE Charity.

Les troupes de Justin Trudeau ont fait valoir qu’ils avaient fait table rase sur la session parlementaire pour pouvoir présenter un discours du Trône qui répond mieux aux défis engendrés par la crise de la COVID-19.

«Le Parlement doit soutenir un nouvel agenda qui répond au nouveau monde dans lequel on vit», a dit le chef libéral au moment de la prorogation, le 18 août dernier.

Il a qualifié l’éventuel discours du Trône de feuille de route «ambitieuse» pour la relance économique. Celui-ci sera soumis à un vote de confiance. Pour survivre, le gouvernement minoritaire aura donc besoin de l’appui d’au moins un des partis d’opposition.