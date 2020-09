Consommation: Uber Eats livre maintenant de tout

L’application Uber Eats, qui permet aux clients de se faire livrer des repas en provenance de restaurants, offre maintenant la livraison de toutes sortes d’items de grandes chaînes de magasins telles que Walmart, Costco et Canadian Tire.

Produits d’épicerie, papeterie, livres, jouets, produits d’hygiène personnelle, cosmétiques, vêtements, petits électroménagers... tout un catalogue est maintenant mis à la disposition des utilisateurs de Uber Eats.

La livraison peut, la plupart du temps, se faire le jour même ou le lendemain, à une plage horaire approximative indiquée avant de faire sa commande.

À Montréal, on retrouve un catalogue de 14 magasins (voir la liste à la fin de l'article). En quelques tapotements sur son téléphone, on peut sélectionner et se faire livrer une jupe de H&M, un roman de la librairie Indigo ou même une mijoteuse du Canadian Tire.

CAPTURE D’ÉCRAN



Épicerie

Avec la hausse de popularité de la livraison d’épicerie due à la COVID-19, Uber Eats propose aussi de remplir son panier virtuel chez Costco, Metro ou encore dans les pharmacies Jean Coutu et Brunet.

«Dans les six derniers mois, c’est devenu de plus en plus clair que la livraison d’épicerie n’est pas que populaire, mais surtout une nécessité», a écrit Uber dans un communiqué publié en juillet lorsqu’elle a annoncé le début de ses services de livraison d’épicerie.

Pour chaque commande, des frais de livraison variant entre 10 % et 25 % du prix de la facture sont applicables, selon le magasin.

Ces nouveaux services sont offerts grâce à une collaboration entre Uber Eats et Cornershop, dont Uber est devenu actionnaire majoritaire en 2019.

Magasins participants à Montréal

Walmart

Metro

Costco

Jean Coutu

H&M

Première Moisson

Canadian Tire

Indigo (librairie)

Latina Épicerie Gourmet Store

Trio Épicerie Fruiterie

Yves Rocher

Joane L’Heureux Chocolats

Fous Desserts

État de choc (chocolaterie)

Ailleurs dans la province

Il n'y a pas qu'à Montréal que ce service est offert. À Québec, on retrouve huit magasins participants, et à Gatineau, cinq.

Rappelons que Uber n’a pas le droit d’opérer ailleurs dans la province pour le moment, ce qui va changer avec l’entrée en vigueur de la loi sur le transport rémunéré de personnes, le 10 octobre.

L’entreprise a déjà annoncé son intention d’étendre ses services de transport dans les régions à l’automne, et avait précisé que le service Uber Eats pourrait suivre.

Magasins participants – Québec

Walmart

Metro

Costco

Jean Coutu

Brunet

Canadian Tire

DavidsTea

Yves Rocher

Magasins participants – Gatineau