Une Québécoise témoigne des incendies catastrophiques sur la côte ouest américaine

Les incendies qui ravagent la Californie débordent maintenant en Oregon et dans l’État de Washington, donnant une vision de fin du monde aux résidents de la côte ouest des États-Unis.

Mercredi, le ciel était orangé dans plusieurs secteurs et même aussi sombre que la nuit à certains moments.

«Le jour où le soleil ne s’est pas levé», c’est ainsi que les Américains ont baptisé cette journée historique, jeudi.

Chantal Routhier Bordonaro, une Québécoise qui réside à San Francisco, a témoigné de ces feux catastrophiques, qui ont fait jusqu’à présent sept morts, dont un bébé.

«Est-ce qu’on était sur la planète Mars? C’était bien spécial», a raconté la femme sur les ondes de LCN.

«Avec la COVID, avec les feux, on n’a pas le droit d’aller à l’extérieur. Tout le monde vit ça très difficilement», a précisé Mme Routhier Bordonaro, qui doit faire l’école à la maison à son garçon.

Si les foyers d’incendie sont relativement bien contrôlés autour de San Francisco, une nouvelle vague de chaleur attendue prochainement pourrait leur permettre de reprendre de la vigueur.

De plus, aucune pluie n’est prévue à court terme dans ce secteur.

«Hier, une poudre blanche était déposée sur toutes les voitures, un peu comme de la neige, mais c’étaient des cendres. On n’a pas tellement envie d’être à l’extérieur. Il est temps que ça se termine!» a laissé tomber la Québécoise.

Les incendies d'une ampleur historique, alimentés par la sécheresse et les vents violents, ont détruit des centaines d'habitations, forçant des milliers de personnes à évacuer.

Ils ont fait au moins sept morts, mais les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd. Trois personnes sont mortes dans le comté de Butte, en Californie, trois dans l'Oregon et un bébé d'un an a été retrouvé par des équipes de secours auprès de ses parents gravement brûlés, dans l'État de Washington.