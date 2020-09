Valeur des équipes: Cowboys au sommet, Bengals bons derniers

Malgré l’arrivée du légendaire quart-arrière Tom Brady, les Buccaneers de Tampa Bay viennent au 29e rang des clubs ayant la plus grande valeur dans la NFL.

Tel que dévoilé jeudi par le réputé magazine Forbes, seuls les Lions de Detroit, les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati suivent au classement. Or, à l’aube de cette nouvelle saison, chaque formation de la NFL vaut au moins 2 milliards de dollars.

Sans surprise, les Cowboys de Dallas, dont le propriétaire est le richissime Jerry Jones, demeurent au sommet de la pyramide avec une valeur de 5,7 milliards $. Viennent ensuite, dans l’ordre, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (4,4 G $), les Giants de New York (4,3 G $), les Rams de Los Angeles (4 G $) et les 49ers de San Francisco (3,8 G $).

Champions du dernier Super Bowl, les Chiefs de Kansas City occupent le 23e échelon, avec une valeur de 2,5 milliards $.

Les trois clubs ayant connu la plus forte augmentation de leur valeur dans la dernière année, soit environ 11%, sont les Jets de New York (3,55 G $), les Eagles de Philadelphie (3,4 G 4) et les Seahawks de Seattle (3,075 G $). Ces équipes sont toutefois encore bien loin de rejoindre les Cowboys.