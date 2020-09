CIANCIULLO (née GIRARD)

Suzanne



À la Cité de la Santé de Laval, le 7 septembre, à l'aube de ses 85 ans, est décédée Mme Suzanne Girard, épouse de M. Andrea Cianciullo.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères Jean-Louis (Henriette Paquette), Claude et Edmond, sa soeur Monique (Yvon Fontaine), ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces et leur famille ainsi que parents et amis.Elle sera exposée au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexele dimanche 13 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que lundi dès 9h. Une liturgie de la Parole sera célébrée le lundi 14 septembre à 11h au même endroit.