13 prix Willie remis au Gala Country

Le 8e Gala Country, qui était diffusé virtuellement vendredi soir sur les ondes de PalmarèsADISQ par Stingray, a récompensé 13 artistes, dont Patrick Norman, Laurence Jalbert, Matt Lang et Beauséjour.

Patrick Norman a reçu trois prix. Le vétéran est vainqueur dans les catégories Chanson de l’année (La Gibson de mon père), Interprète masculin de l’année et Album de chansons originales de l’année. Laurence Jalbert a quant à elle été nommée Interprète féminine de l’année, et elle est aussi repartie avec un trophée pour la catégorie Album de réinterprétations.

Formé par Danny Boudreau et Jocelyne Baribeau, le groupe Beauséjour a été couronné Découverte et Groupe de l’année. Véronique Labbé, Guylaine Tanguay et Léa Jarry ont elles aussi gagné un Willie.

Le chanteur new country Matt Lang a quant à lui été récompensé pour le Spectacle de l’année.

La soirée, préenregistrée au Théâtre Lionel-Groulx, était animée par Martin Deschamps. Plusieurs artistes de la relève musicale ont eu la chance d’y présenter des numéros musicaux.