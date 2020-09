DESAULNIERS, Sylvain



À Montréal, le 24 mars 2020 à l'âge de 56 ans, est décédé Sylvain Desaulniers.Il laisse dans le deuil son frère Gilles (Lyne), ses soeurs Nicole (Luc) et Lucie (Jean-Marc), son ex-conjointe Manon, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents, amis et collègues de travail.Biochimiste de formation, Sylvain était un homme de grande vivacité d'esprit, jovial, compréhensif et sociable. Il laisse l'empreinte, dans chacun de nos coeurs, d'un homme généreux, diplomate, compréhensif, et d'une personne mordant dans la vie. Son rire retentissant apportait un souffle de gaieté parmi nous.La famille recevra les condoléances le samedi 12 septembre 2020 de 10h à midi au complexe:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.