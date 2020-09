RANGER, Jacques



À Montréal, le 8 septembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jacques Ranger, époux de feu Andrée St-Jean.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Benoit), feu Monique, Jean (Dominique) et Pierre, ses petits-enfants Valérie (Jean-Sébastien), Joannie (Ricky), Julie (Guillaume), Marie-Soleil et Eve-Marie, ses arrière-petits-enfants Charles-William, Mathieu et Théo, sa soeur Jacqueline (feu Maurice), ses beaux-frères et belles-soeurs, sa bonne amie Fernande Gagné ainsi que plusieurs autres parents et amis.Compte tenu des circonstances actuelles, l'exposition et les funérailles se dérouleront en privé et sous invitation des proches auÀ sa mémoire, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.Famille et amis sont invités à partager et transmettre leurs messages de sympathie au