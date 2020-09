DORÉ, Lyette



Nous avons le regret d'annoncer le décès de notre soeur, Dame Lyette Doré à l'âge de 62 ans.Elle rejoint celles et ceux qui l'ont prédécédée : sa mère Claire Martineau et son père Paul-Eugène Doré, sa soeur Francine et ses frères Marc et Jean-Benoît Doré.Elle laisse dans le deuil sa soeur Christine et ses frères Luc et Mathieu.Ses funérailles seront célébrées à 11h le samedi 12 septembre 2020 à l'église Saint-Vincent-Marie-Strambi située à l'angle des rues Armand-Lavergne et De Castille à Montréal-Nord, H1H 3P3.Sa soeur et ses frères seront présents à l'église à compter de 10h pour vous accueillir, recevoir vos condoléances et vous remercier de rendre hommage à leur soeur Lyette.