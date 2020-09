La 47e édition de la Collecte de sang des Lavallois, organisée en collaboration avec les employés municipaux et Héma-Québec, s’est déroulée les jeudi et vendredi 10 et 11 septembre au centre sportif Bois-de-Boulogne. Afin de faciliter le processus et de respecter les mesures de distanciation sociale, la collecte s’est déroulée exclusivement sur rendez-vous.

Photo Pascale Vallée

Pour l’occasion, Leïla Faham était entourée de l’entraîneur-chef du Rocket, Joël Bouchard, de Sylvain Lauzé, d’Héma-Québec, et d’Émilie Paulin, de la Ville de Laval.

Photo Pascale Vallée

Sarah Perrino est entourée des joueurs du Rocket, Yannick Veilleux, qui a fait son premier don de sang, Laurent Dauphin, Joël Bouchard, l’entraîneur-chef, et Patricia Dunn, d’Héma-Québec.

Photo Pascale Vallée

La mascotte COSMO est entourée des bénévoles d’Héma-Québec, Micheline Leduc, Elvira Villazon et Richard Tremblay.

L’infirmière Mellisa Beauvais est en compagnie de l’entraîneur adjoint du Rocket, Daniel Jacob.

Photo Pascale Vallée

Lors de l’ouverture du nouveau restaurant Chez Lionel, à Laval, un restaurant de type brasserie française, le copropriétaire, Stéphane Riopel, était entouré du chef exécutif, Frédéric Dufort, et du président du Groupe Sportscene, Jean Bédard.

Photo Pascale Vallée

Chez Lionel propose un menu bistronomique et une vaste sélection de vins d’importation privée. Sébastien Brabant, le directeur général, est entouré d’Annie Thavixay, du très populaire animateur Benoît Gagnon et de Cynthia Paquin-Lepage.

Photo Pascale Vallée

Plusieurs personnalités étaient présentes lors de l’inauguration du restaurant Chez Lionel. Le réputé chef Louis-François Marcotte est entouré de Marisol Dixon et de Patricia Paquin.