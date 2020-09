RENAUD, Nicole



Le 19 août 2020, à la Cité-de-la-Santé de Laval, est décédée à l'âge de 84 ans Nicole Renaud, fille de Alcide Renaud et de Aurore Paquette et veuve de Philippe Juneau. Elle laisse dans le deuil son grand ami Guy Lapointe qui la considère comme un ange gardien mis sur sa route pour lui donner la force de traverser la maladie.Elle laisse aussi de nombreux parents et amis qui n'oublieront pas son beau sourire et sa joie de vivre.Une liturgie de la Parole aura lieu le mardi 15 septembre 2020 de 20h à 21h à la chapelle de la: