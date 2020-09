Du soleil et des températures saisonnières

La journée de samedi s’annonce ensoleillée dans la grande région de Montréal avec néanmoins alternance de soleil et de nuages en après-midi. Les températures seront saisonnières avec un maximum de 21 degrés Celsius.

Pour vendredi, Montréal connaîtra une journée ensoleillée que viendront affecter des nuages en mi-journée. Le mercure affichera un maximum de 19 degrés Celsius et 8 degrés Celsius la nuit.

À Québec, presque le même topo: ce sera ensoleillé samedi avec 19 degrés Celsius au thermomètre. Vendredi, c’est alternance de soleil et de nuages et un maximum de 17 degrés Celsius en mi-journée. Le soir et la nuit, le ciel sera partiellement nuageux.

Dans les Laurentides, Gatineau, l’Estrie, ce sera un samedi ensoleillé avec un «ennuagement» l’après-midi et un maximum de 19 à 20 degrés Celsius. Pour vendredi, après une matinée dégagée, des nuages viendront jouer au yoyo avec le soleil.

En Mauricie et en Beauce, on s’attend à une journée du samedi ensoleillée avec des températures ne dépassant pas les 19 degrés Celsius. La matinée de ce vendredi sera ensoleillée mais les nuages seront au rendez-vous le soir et la nuit avec des températures variant entre 4 à 6 degrés Celsius.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, samedi sera généralement ensoleillé avec un mercure à 19 degrés Celsius. Pour vendredi, les nappes de brouillard se dissiperont ce matin pour laisser s’alterner le soleil et les nuages avec 30 % de probabilité d’averse durant la nuit.

Il sera, par ailleurs, généralement ensoleillé à Rimouski, Matane et Sept-Îles.