DESMARAIS, Guy

S'est éteint paisiblement à son domicile à l'Île-des-Sœurs, entouré de sa famille, le 26 août 2020 à l'âge de 81 ans, après une courte maladie, mais au terme d'une vie heureuse et bien remplie.Époux et complice d'Andrée Léger pendant 56 ans, il est le père de Guylaine (Jean-François Garneau) et de Sylvie, mère de Théophile Desmarais, petit-fils adoré de son grand-papa. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, Gérald (Josée Audet), Robert (Andrée Tourigny), Nicole (feu Gabriel Hoss), Lorraine (feu Gérard Marsolais), son beau-frère Claude Léger (Pierrette Houde), sa belle-soeur Monique Léger Gagnon ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.L'a précédé dans le deuil son frère Roger (Andréa Montminy).Né à Sherbrooke, le 13 janvier 1939, il était le fils de feu l'Honorable Juge Gaston Desmarais et de feu Adrienne Végiard. Après des études en commerce aux Universités d'Ottawa et de Sherbrooke, il devient le premier francophone à atteindre un poste d'officier supérieur au sein de la maison de courtage Nesbitt, Thomson. Par la suite, il devient président et chef de direction de Geoffrion-Leclerc, qui deviendra Lévesque Beaubien Geoffrion et finalement Financière Banque Nationale. Il a aussi été propriétaire de DEVCOM, une passion pour lui.Tous n'oublieront jamais sa générosité, sa simplicité, son sens de l'humour et aussi sa grande joie à naviguer les eaux turquoise de la Floride.Tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui au fil des ans ont été inspirés par son sens des affaires, son intégrité, sa discipline personnelle, son humilité et la justesse de ses conseils.Merci au CLSC de Verdun et à Nova Montréal.Une cérémonie privée aura lieu ultérieurement.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à :