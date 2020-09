[EN DIRECT] «On a tous une responsabilité: prévenir une deuxième vague»

Le premier ministre François Legault a appelé les Québécois à se responsabiliser pour éviter la survenue d’une deuxième vague de COVID-19.

• À lire aussi: COVID-19: trois nouveaux décès et un nombre record de tests au Québec

«Si on veut revenir à une vie normale, il y a un prérequis, avoir le contrôle de cette pandémie et arrêter la propagation du virus le plus possible», a-t-il dit en point de presse vendredi.

«C’est une responsabilité que j’ai besoin de partager avec tous les Québécois. Je peux mettre toutes les amendes et consignes possibles, j’ai besoin des Québécois.