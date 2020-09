LEBRUN, Soeur Hélène, s.n.d.d.



(Soeur Notre-Dame-des-Sept-Douleurs)en religion: Soeur Marie-des-NeigesÀ la Maison mère des Soeurs de la Providence de Montréal, le 30 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Soeur Hélène Lebrun, fille de feu M. Antoine Lebrun et de feu Mme Anne-Marie Joncas.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil quatre soeurs, Solange, Marie-Reine, Huguette, Lily, et un frère, Aurèle, ainsi que des neveux, nièces, parents et ami-e-s.L'exposition aura lieu le mardi 15 septembre 2020 à 9h30 à la chapelle de la5655, rue de SalaberryMontréal, QC H4J 1J5Les funérailles auront lieu à la chapelle le mardi 15 septembre 2020 à 10h30.Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal, H1N 1C7.