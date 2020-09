L’escouade antivol d’Hydro-Québec en panne d’efficacité

L’escouade contre les vols d’électricité chez Hydro-Québec a coûté plus cher en salaires et primes au cours des cinq dernières années que les montants qu’elle a récupérés en vols d’électricité, a appris Le Journal.

Depuis 2015, cette unité d’intervention a décelé 2372 cas de fraudes chez des particuliers et des entreprises pour un montant de 15,53 millions $, selon des données fournies dans le cadre d’une demande d’accès à l’information.

Pour la même période, la masse salariale de ce groupe composé de 45 employés a été de 3,5 M$ en moyenne par année, pour atteindre 17,5 M$.

En l’espace de cinq ans, l’escouade a récupéré à deux reprises plus d’argent, soit en 2018 et en 2019, que les frais de sa masse salariale.

Hydro-Québec assure qu’il est toujours pertinent de conserver cette division et espère que la progression des résultats se poursuive.

« Notre volonté est d’attraper les gens qui font du vol. Il y a un souci d’équité envers les clients qui payent leurs factures. On ne prétend pas pouvoir récupérer l’intégralité des pertes », répond le porte-parole, Louis-Olivier Batty.

Équité et sécurité

« On ne peut pas juste faire un calcul de coûts et de bénéfices. Il y a des éléments d’équité et de sécurité publique », poursuit-il.

En 2011, Hydro-Québec chiffrait dans une analyse ses pertes annuelles en vols d’énergie entre 0,3 % et 1 % du total des ventes d’électricité. Cela représente un montant variant entre 22 et 75 M$, par an.

La direction tient toutefois à préciser que cette analyse a été effectuée avant le déploiement à travers la province des compteurs intelligents. Des instruments qui améliorent la détection des vols, fait-elle valoir.

Lors d’une arnaque, la société d’État charge aux clients les pertes estimées du vol ainsi que les pénalités applicables, comme la facture pour les travaux visant à réajuster les équipements et les frais liés à l’enquête.

Selon M. Batty, le marché noir du cannabis demeure un secteur où il y a encore plusieurs larcins.