LNH: les joueurs autonomes peuvent encercler la date du 9 octobre

La Ligue nationale de hockey (LNH) a confirmé, vendredi, que l’ouverture du marché des joueurs autonomes se fera le vendredi 9 octobre.

Les joueurs qui se retrouvent dans une telle situation auront le droit de s’entendre avec une équipe dès midi. Parmi les athlètes susceptibles de devenir autonomes sans compensation, il y a les attaquants Taylor Hall, Mikael Granlund, Mike Hoffman, Tyler Toffoli et Evgeni Dadonov, les défenseurs Alex Pietrangelo et Torey Krug de même que les gardiens Braden Holtby et Corey Crawford.

Chez le Canadien de Montréal, seuls Dale Weise et Christian Folin n’ont pas d’entente en vue de la prochaine saison et ils risquent de quitter l’équipe. Il est par ailleurs intrigant de voir si le directeur général Marc Bergevin tentera de rapatrier l’attaquant russe Ilya Kovalchuk.

En plus de la journée d’ouverture du marché des joueurs autonomes, le circuit Bettman a aussi annoncé formellement, jeudi, qu’elle devance les dates du repêchage 2020. Tel que rapporté par différents médias plus tôt cette semaine, la première ronde sera tenue le mardi 6 octobre à 19h, tandis que les rondes subséquentes (2 à 7) auront lieu le mercredi 7 octobre, dès 11h30.

Le repêchage devait initialement se dérouler au Centre Bell de Montréal les 26 et 27 juin, mais la pandémie de coronavirus a chamboulé l’événement, qui a finalement été annulé.

L’encan 2020 se tiendra de façon numérique.

Rappelons que ce sont les Rangers de New York qui détiennent la première sélection de ce repêchage. Ils devraient logiquement choisir le Québécois Alexis Lafrenière. Ce dernier pourrait donc être le premier joueur de la Belle Province à entendre son nom en premier depuis le gardien Marc-André Fleury en 2003. De son côté, le Canadien détient le 16e choix au total, en première ronde.

Voici quelques joueurs autonomes sans compensation qui pourraient être parmi les plus convoités s’ils n’obtiennent pas un nouveau contrat avec leur équipe d’ici le 9 octobre:

Attaquants

- Taylor Hall

- Mikael Granlund

- Mike Hoffman

- Tyler Toffoli

- Evegni Dadonov

- Ilya Kovalchuk

- Alex Galchenyuk

Défenseurs

- Alex Pietrangelo

- Torey Krug

- Tyson Barrie

- Justin Schultz

- TJ Brodie

- Kevin Shattenkirk

- Brenden Dillon

- Christopher Tanev

Gardiens

- Braden Holtby

- Corey Crawford

- Robin Lehner

- Jacob Markstrom

- Anton Khudobin