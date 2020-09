Place aux gratins

Soupe à l’oignon, coquilles Saint-Jacques, lasagne, tartiflette, pommes de terre dauphinoises, huîtres Rockefeller... Terminez l’été et accueillez l’automne en renouant avec vos plats gratinés préférés.

De toutes les grandeurs

Photo courtoisie

Quand un mets requiert une finition dorée et croustillante, les plats à gratin en grès de la collection Héritage, de Le Creuset, sont prêts à passer au four ! L’ensemble de quatre (0,6 L, 1 L, 1,6 L et 2,9 L) permet de ne jamais être pris au dépourvu, selon la quantité à préparer ou le type de service privilégié. Leur zone de cuisson large et peu profonde expose les aliments directement à la chaleur et leurs poignées festonnées apportent du style ! Trois couleurs disponibles.

► lecreuset.ca > 255 $

Divines coquilles

Photo courtoisie

Parce que ces quatre plats en porcelaine Trudeau peuvent être transportés du congélateur jusqu’au four, il est très tentant de concocter des coquilles Saint-Jacques à l’avance. Ainsi, lorsque la visite arrivera à l’improviste ou que vous n’aurez pas envie de cuisiner, elles seront prêtes à être réchauffées, gratinées, puis dégustées. Aussi à l’épreuve du micro-ondes et du lave-vaisselle.

► walmart.ca > 19,97 $

À deux, c’est mieux !

Photo courtoisie

L’ensemble de deux plats à gratin All-Clad en acier inoxydable facilite la préparation des sauces, permet de réchauffer la nourriture au four ou sur la cuisinière et donne envie de gratiner une grande variété de mets. De plus, servies dans ces élégants plats ronds dotés de poignées, les portions individuelles personnalisées passent directement du four à la table. Compatibles avec la cuisson à induction.

► linenchest.com > 49,95 $

Vive la lasagne !

Photo courtoisie

Ce plat rectangulaire (30 X 19 cm) signé Émile Henry, en céramique haute résistance, est parfait pour concocter de la lasagne, mais également n’importe quel autre plat étagé ou repas gratiné. C’est un accessoire essentiel dans la cuisine ! Plusieurs couleurs sont disponibles pour créer un mariage parfait avec votre décor.

► quincailleriedante.com > 39,97 $

À la soupe !

Photo courtoisie

Lorsque le temps se rafraîchit, on se réconforte parfois en savourant une bonne soupe à l’oignon ! Proposée dans l’un de ces quatre bols en céramique Thinkkitchen d’allure traditionnelle, affichant une chaleureuse teinte de terre et arborant une poignée ronde, elle vous rappellera peut-être celle de votre mère. Voilà un délicieux remède au blues de l’automne.

► stokesstores.com > 24,99 $