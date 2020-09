Plus de 430 nouveaux cas et le pays franchit la barre des 135 000 infections

Loin de s’essouffler, la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus continue de reprendre de la vigueur et pourrait mener à la fameuse deuxième vague évoquée depuis des mois par les experts.

Vendredi, les deux principaux foyers de contamination, le Québec et l’Ontario, ont rapporté respectivement 219 et 213 cas supplémentaires de la maladie à coronavirus. Au total, les deux plus importantes provinces canadiennes ont ajouté 432 cas au bilan national.

Le Québec recense désormais 64 463 infections de COVID-19 et 5774 décès. Deux décès ont été retirés du triste palmarès québécois, mais une nouvelle perte de vie survenue entre le 4 et le 9 septembre a été ajoutée, de même qu’un deuxième décès survenu avant le 4 septembre et un troisième à une date inconnue.

L’Ontario compte pour sa part 44 068 cas de COVID-19 et 2813 pertes de vie.

La Belle Province a réalisé 26 252 tests en date du 9 septembre pour un total de 1,84 million prélèvements, alors que 32 501 Ontariens se sont présentés dans un centre de dépistage le 10 septembre pour un total de 3,24 millions de tests réalisés depuis le début de la pandémie.

En après-midi, le Canada comptabilisait 135 356 contaminations et 9163 morts.

La situation au Canada

Québec: 64 463 cas (5774 décès)

Ontario: 44 068 cas (2813 décès)

Alberta: 15 304 cas (253 décès)

Colombie-Britannique: 6830 cas (213 décès)

Saskatchewan: 1676 cas (24 décès)

Manitoba: 1378 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1086 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 270 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 193 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 55 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 135 356 cas (9163 décès)