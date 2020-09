Montréal Girls: tourner en pleine pandémie

La réalisatrice montréalaise Patricia Chica a dû s’armer de patience avant de pouvoir tourner son film Montréal Girls, un projet qu’elle porte à bout de bras depuis plusieurs années. Et ce n’est pas la pandémie qui allait l’empêcher de le faire.

Après quelques semaines de tournage à Montréal et ses environs, Patricia Chica (Morning After) ne regrette pas du tout d’avoir décidé de lancer la production de son film à la mi-août, dans des circonstances pour le moins inhabituelles.

« C’est sûr qu’il a fallu s’adapter parce que c’est une situation que personne n’avait jamais expérimentée avant et qu’il n’y a pas de guide 101 sur la façon de tourner en temps de pandémie », confie Patricia Chica en entrevue au Journal.

« Mais je dois dire que malgré la situation liée à la COVID-19, le tournage se déroule de façon magique. On a beaucoup de plaisir sur le plateau, malgré la distanciation entre nous. »

Photo courtoisie

Comme pour tous les autres tournages qui ont repris depuis cet été au Québec, Patricia Chica et son équipe doivent respecterles consignes sanitaires dictées par le guide de la CNESST : « Nos producteurs sont très stricts là-dessus, et c’est tant mieux, souligne-t-elle. Tout le monde a son masque et les mesures sont respectées à la lettre. C’est tolérance zéro. »

« C’est sûr que ce n’est pas toujours facile de travailler pendant 10 à 12 heures par jour avec des masques qui nous empêchent de voir le sourire des gens. Surtout pour les acteurs qui sont tellement habitués à se faire des câlins et à jouer physiquement avec leurs corps. Mais on est tous dans le même bateau et on finit par s’habituer à cette nouvelle réalité. »

Hommage à Montréal

Décrit comme un film sur le passage à l’âge adulte, Montréal Girls raconte l’histoire d’un jeune étudiant du Moyen-Orient qui débarque à Montréal pour étudier en médecine. Il sera pris en charge par son cousin qui lui fera découvrir la vie nocturne et underground de la ville.

Pour Patricia Chica, Montréal Girls sera un hommage à la métropole : « Je crois que les Montréalais et les Québécois vont se reconnaître dans le film, indique la cinéaste. Il y a des scènes qui se déroulent dans des lieux connus de Montréal, comme L’Escogriffe, le Quai des Brumes, le carré Saint-Louis, le Mont-Royal. Le film relate la découverte de Montréal du point de vue d’un immigrant qui déménage ici, mais aussi à travers le regard d’une réalisatrice montréalaise. »