CRÉPIN ALARIE, Estelle



À Laval, le 28 août 2020, l'âge de 94 ans, est décédée Estelle Alarie, épouse de feu Gérard Crépin et mère de feu Lise.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carmen (Michel), Denis (Laura), Pierre (Liette) et Céline (Raymond), ses petits-enfants Alexandre (Christine), Marc-André (Janick), Philippe (Wilda) et Jean-François, ses arrière-petit-enfants William, Samuel et Alicia, ses belles-soeurs Thérèse (Gilles) et Marie, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice arrière) du complexe funéraire :le dimanche 27 septembre 2020 de 14h à 17h, une célébration suivra au même endroit à 16h30.