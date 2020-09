Ranger-Vincent, Marguerite



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès soudain de Mme Marguerite (Margot) Ranger-Vincent dans la nuit du lundi 31 août 2020.Épouse heureuse et aimante durant 58 ans de feu François Vincent, décédé dix ans plus tôt, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (feu Chantal Bélanger), André (Suzanne Caron), Benoît (Johane Lamer), Louis (Manon Messier), Isabelle (Paul Craig) et Nathalie, ses petits-enfants Ariane, Philippe, Camille, Cyrielle, Lélia, Vicky, Alexandre et Maxime, ses neuf arrière-petits-enfants et de nombreux parents et amis.Reconnue pour sa convivialité, sa générosité et son esprit rassembleur et très impliquée dans sa communauté, elle a été une personne autour de qui famille, voisins et amis aimaient se retrouver. Sa plus grande fierté aura été ses enfants à qui elle a inculqué l'importance de l'harmonie et de l'unité ainsi que le sens du devoir et des responsabilités.La famille tient à remercier Monik Lefebvre et Jean-Pierre Lusignan qui l'ont accompagnée au quotidien durant les dernières années, lui procurant les soins requis mais surtout l'attention et la joie qui ont assurément amélioré sa qualité de vie.Nous vous accueillerons auMausolée St-Martin,édifice à l'arrière du complexe,le vendredi 18 septembrede 14h à 16h30.Dans le contexte actuel, le respect des consignes sanitaires (port du masque, distanciation, etc.) est bien sûr attendu. Un maximum de 75 personnes à la fois pourra rencontrer la famille au Mausolée et assister à la cérémonie qui se déroulera à 16h30 sur le site même.Les témoignages de sympathie pourront s'exprimer par un don à l'AMDI (Association de Montréal pour la déficience intellectuelle) à l'adresse internet suivante: https://amdi.info/faire-un-don/