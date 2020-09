DESJARDINS, Francine



Au Pavillon des Bâtisseurs de Montréal, le 2 septembre 2020 à l'âge de 76 ans, est décédée Francine Desjardins.Elle laisse dans un immense chagrin son époux Marcel Moreau, sa filleule Julie Lord (Patrick), 5 belles-soeurs, Marie-Paule, Lorette, Suzanne, Alice, Mado et 4 beaux-frères, Rosaire, Bertrand, Joseph, Yvon-Joseph, sa nièce Sylvie De Lamirande, son neveu Robert Lord, Jean-Charles (Cynthia), 2 très grandes amies, Micheline Mireault et Micheline Archambault, le Groupe des Ptits Coeurs, également de nombreux autres neveux et nièces et cousins, cousines.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres le samedi 19 septembre 2020, de 17h à 20h à laUne cérémonie suivra dès 20h, en lachapelle de la résidence funéraire.Voici le lien pour la cérémonie vir-tuelle : https://commemora.tv/fr/diffusions/17450.Coopérative Funéraire du Grand MontréalTél. 514 673-2754 / 1 877 677-2230www.cfrgrandmontreal.com