BOURGEOIS (née ST-JEAN)

Liette



À Anjou, le 3 septembre 2020, Liette Bourgeois est décédée à l'âge de 78 ans, épouse de feu Jean-Claude Bourgeois.Elle laisse dans le deuil son fils Claude (Marilyn), sa belle-soeur Lise (feu Gilles St-Jean), ses beaux-frères Normand Bourgeois (Lorraine) et Michel Hamelin (feu Huguette Bourgeois), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 septembre de 9h à 11h et de 12h à 14h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne de la Sclérose en plaques (scleroseenplaques.ca).