HUARD (GODIN), Lorraine



À Montréal, Madame Lorraine Huard, épouse de feu Jacques Godin, nous a quittés le 8 septembre 2020, à l'aube de sa saison préférée.Elle laisse dans le deuil ses filles Joanne et Hélène Godin (Denis Desrochers), ses petits-enfants Cécile et Antoine Desrochers Godin et Gabrielle Thiffault, Michel Dumoulin (grand ami), ses soeurs et frères Jacques, Claire (Réjean Brière) et Georges Huard (Johanne Tremblay), son filleul Simon Germain, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 septembre 2020 de 12h à 13h au complexe funéraire :Un hommage aura lieu ce même jour à 13h30 dans le salon du complexe.La famille tient à remercier Angela Callan et Manon Pellerin pour leur accompagnement et leur soutien inestimable aurpès de Lorraine. Monique et Rachel, nous vous sommes très reconnaissants.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Société Alzheimer du Québec en la mémoire de Lorraine Huard.