OUELLETTE, Gilles



De Pointe-aux-Trembles, le 2 septembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gilles Ouellette, époux de madame Lucille Ouellette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Karine (Hugo); son petit-fils Olivier; ses frères Normand (feu Monique) et Gaétan (Madeleine); sa soeur Micheline (Julien); beaux-frères et belles-soeurs; neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 18 septembre 2020 dès 10h, au complexe:où une cérémonie commémorative aura lieu à 16h30. Le port du masque et la distanciation sont obligatoires.Des dons pour la Fondation des maladies du coeur seront grandement appréciés.