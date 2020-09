SÉGUIN, Hélène



À l’hôpital Pierre Le Gardeur, le 29 avril 2020, à l’âge de 69 ans, est décédée Mme Hélène Séguin, fille de feu Yves Séguin et de feu Lucille Hamel.Elle laisse dans le deuil ses cousins, cousines et ses amis, amies.Elle fut longtemps professeure en hygiène dentaire au C.É.G.E.P. Maisonneuve ainsi qu’à l'Université de Montréal jusqu'à sa retraite.La famille recevra les condoléances le samedi 19 septembre dès 13h en l'église de-la-Purification sise au 445 Notre-Dame, à Repentigny. Les funérailles suivront à 14h.www.cfdt.caVotre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation québécoise du cancer et à l'Association québécoise des personnes aphasiques.