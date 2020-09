Spinelli, Diane (née Rousse)

C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Diane Spinelli (née Rousse) à l'âge de 68 ans, tôt le 24 avril 2020, suite à une longue et courageuse lutte contre le cancer.Son âme est allée rejoindre ses parents, Gérard et Pierrette Rousse, son frère Gérald et sa soeur Carole. Elle laisse dans le deuil son tendre époux des 43 dernières années, Ronald Spinelli, ses filles Mélanie (Jason Carolla), Sonia (Nicola Tozzi), et son fils Mathieu (Marie-France Roy).Soeur bien-aimée de Suzanne (Bernard Boyer), belle-soeur de Michel Spinelli (Anne-Marie Carry) et Jean Spinelli (Lori Cardinal), elle était la "mamie gâteau" incroyable de ses très chers petits-enfants Ashley, Annabelle, Domenico, Zack, Aiden et Vincenzo.C'est à Dorval, où Diane est née et a grandi, qu'elle a rencontré l'homme de sa vie et c'est à cet endroit qu'ils ont fondé leur famille. Sa vie était sa famille; elle a toujours mis le bonheur de son mari et de ses enfants en premier. Les belles vacances en famille et les aventures de camping, les nombreux accompagnements aux activités sportives et scolaires, elle était toujours présente. La porte du foyer familial était toujours ouverte et elle accueillait chaque personne à bras ouverts. Elle était là pour nous consoler et elle savait exactement quoi dire à chaque instant. Diane était notre rayon de soleil qui brillera pour toujours dans nos coeurs.Diane, Dee ou Dee Dee, était une femme avec un énorme courage et une force incroyable, qui se souciait toujours des autres, même à travers les moments de douleur extrême. Après avoir tout donné, elle a finalement mis fin à sa longue bataille contre le cancer. Elle ne s'est jamais plaint, c'était dans sa nature, et cela, jusqu'au dernier soupir. Soyez rassurés que même à travers cette période si difficile d'isolation et de pandémie, elle nous a quittés dans les meilleures conditions possibles, dans le confort de sa résidence à Morin-Heights et entourée de ses proches.La famille aimerait remercier Dr Scott Owen et les infirmières dédiées qui nous ont guidés tout au long de sa maladie: Vivianne Amos et Marj Alvarez, ainsi que le CSSS des Pays-d'en-Haut pour leurs services palliatifs hors-pair. Un merci spécial à Dr Charly Morel, Julie Auger et Stéphanie Crispin pour leur gentillesse, dévouement et compassion.La famille recevra les condoléances à la, le mercredi 23 septembre de 14h à 17h et de 18h à 21h. Une cérémonie privée pour la famille immédiate et sur invitation seulement aura lieu en son honneur jeudi le 24 septembre.Des dons en sa mémoire peuvent être faits en ligne à la Fondation du cancer des Cèdres, en attribuant votre don au Fonds de recherche et de soins en oncologie médicale - Dr Scott Owen, ou en téléphonant au 514-656-6662.