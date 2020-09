PEPIN GIROUX, Lucille



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre chère maman, Lucille Pepin Giroux, épouse de feu Michel Giroux. Elle est décédée le 6 mai 2020 à la suite de la Covid-19, à l'âge de 94 ans.Elle laisse dans le deuil ses 4 filles, Louise (Denis Ardouin), Sylvie, Christiane (Benoît-Pierre Laramée) et Danielle (Justin Rainville), ses petits-enfants: Olivier, Sara, Philomène, Maude, Gabriel, Christophe, Pierre-Guillaume et Laurence, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Georgette, son frère Jean-Guy (Maryse Desrosiers), ses filleuls ainsi que plusieurs parents et amis.Un service commémoratif aura lieu en son honneur le samedi 19 septembre à l'Église St-Maurice, 388 Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion. La famille vous accueillera à compter de 10h et une messe suivra à 11h.