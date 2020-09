CÔTÉ, Hélène



À Montréal-Nord, le jeudi 3 septembre 2020 est décédée, à l'âge de 90 ans, Hélène Côté.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie (Keith), feu Pierre (Claire), Robert (Carole) et Claude, ses petits-enfants Anouk, Pierre, Erik, Rachel et Judith, ses arrière-petits-enfants Xavier, Inès et Luna, sa soeur Luce et son frère Jean, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 19 septembre 2020 de 9h à 12h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.