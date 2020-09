BERGEVIN SIMON, Jeannine



À Huntingdon, le jeudi 10 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Jeannine Bergevin née Simon, épouse de Lawrence Bergevin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille unique Anik (Winston Goundrey), sa petite-fille adorée Trista, sa soeur Georgette (feu André Phelps), ses beaux-frères André Bergevin (Huguette Racine), Roger Bergevin (Sharon Dear), sa belle-soeur Muguette Quenneville (feu Claude Bergevin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Prédécédée de sa belle-soeur Lise Bergevin (feu Jean-Guy Tremblay).La famille accueillera parents et amis, le samedi 19 septembre à compter de 10 h en l'église Saint-Joseph de Huntingdon suivi des funérailles à 11 h. Inhumation au cimetière de Huntingdon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de dons aux Dames Auxiliaires du C.H.C.H. ou à l'Hôpital Barrie Memorial, www.fondationhbm.com.RODRIGUE MONTPETIT ET FILS INC.170, RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QUÉBEC, J0S 1H0450-264-5331Les messages de sympathie peuvent être transmis au :