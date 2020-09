PARADIS, André

La famille d'André Paradis a le grand regret de vous annoncer son décès, survenu le 3 juin 2020. Il est décédé paisiblement dans sa 85e année de vie, à l'hôpital St. Mary's à Montréal.



La famille tient à remercier les médecins et infirmières qui ont pris soin de lui à St. Mary's.



Fils de feu Ludger Paradis et feu Marie-Anna Sirois, il était l'époux aimant d'Elizabeth Taylor, depuis les 58 dernières années.



Il laisse également dans le deuil son fils Eric (Evangeline) et sa fille Natalie (Todd). Grand-père d'Austin et Nia, frère de feu Gérard (Solange), feu Jean-Luc (feu Rose-Aimée), Jeanne d'Arc (feu Jean-Paul) et Germaine (Claude), il laisse aussi derrière lui de nombreux neveux, nièces, cousins, beaux-frères et belles-soeurs.



Retraité de CIBC, André a gardé des liens avec un cercle d'amis et de connaissances proches, dont il appréciait la présence.



Un service funéraire aura lieu le lundi 14 septembre 2020, à 11h, à l'église catholique Ste-Geneviève, 16075, boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviève H9H 1C7. Condoléances à l'église de 10h à 11h.



En sa mémoire, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.



