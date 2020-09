DUMONT, Jeannine



Le mercredi 20 mai dernier, au CHSLD de la Côte Boisée à Terrebonne, à l'âge de 88 ans, est décédée notre mère bien-aimée, Mme Jeannine Dumont, épouse de feu Albert Chartrand.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yves, Jacques (Vercia), Gina (Richard) et Dany, ses petits-enfants, Marc (Véronique), Frédérique, Valérie (Daniel), David (Mariève), Christine (André), Marc-André (Geneviève) et Fred, ses arrière-petits-enfants Émile, Raphaëlle, Édouard, Léa, Henri, Grégoire et Cassie ainsi que ses grandes amies de toujours Lili et Germaine.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 18 septembre prochain de 14h à 17h et de 19h à 21h à la939, RUE SAINT-LOUISTERREBONNEUne messe funèbre aura lieu le lendemain, samedi 19 septembre à 11h, à l'église Saint-Louis-de-France de Terrebonne, au 825, rue Saint-Louis. L'inhumation au cimetière de la Montée Masson se fera dans la plus stricte intimité.Toutes les mesures sanitaires entourant la pandémie de COVID-19 s'appliquent. Le port du masque et le respect de la distance physique sont obligatoires autant au salon funéraire qu'à l'église.