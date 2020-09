VAUGEOIS, Claude



De Chambly, le 3 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Claude Vaugeois, époux de Mme Huguette Devost.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Pascale et Marc, ses petits-enfants, Charles Antoine et Charlotte, ses arrière-petites-filles, Maëla, Élyana et Thalya, ses frères Ludovic, Yves, Pierre et leurs con-jointes, son beau-frère Jean-Pierre et sa conjointe, sa belle-soeur Céline, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon:le samedi 19 septembre 2020, de 10h à 11h30, suivi de la liturgie en la salle commémorative du complexe à 11h30.