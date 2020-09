DESNOYERS, François



À l'Hôpital de St-Eustache, le 2 septembre, à l'âge de 59 ans, est décédé M. François Desnoyers.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc-André, Véronique et Isabelle et leurs conjoints, ses petits-enfants Léanne, Arnaud et Henri, sa mère Marie-Claire Desnoyers, ses soeurs Hélène et Marie-Claude, un beau-frère, une belle-soeur, neveu, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 3 octobre dès 12h30. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 17h au même endroit.