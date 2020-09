RIVARD, Guy



De Laval, le 6 mai 2020, est décédé M. Guy Rivard, 87 ans, époux de Mme Jeanne Cardinal Rivard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Marc (Hélène), Anne Marie et Guylaine (Christian), ses petits-fils, Guillaume (Audrey), Vincent et Laurent ainsi que son arrière-petit-fils Eliot, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 20 septembre de 13h à 16h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 16h au salon.